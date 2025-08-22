Shkendija vann med 2–1 mot Ludogorets

Besart Ibraimi matchvinnare för Shkendija

Deroy Duarte ende målskytt för Ludogorets

Shkendija vann på hemmaplan med 2–1 (1–1) mot Ludogorets i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.

Besart Ibraimi slog till efter 60 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Shkendija–Ludogorets – mål för mål

Gästerna Ludogorets fick en bra start på matchen. Deroy Duarte gjorde målet, redan i 17:e minuten.

Shkendija kvitterade till 1–1 i 35:e minuten, genom Liridon Latifi. Med en halvtimme kvar att spela fick Besart Ibraimi träff och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Shkendija–Ludogorets 2–1 (1–1)

Europa League Play off, Tose Proeski National Arena

Mål: 0–1 (17) Deroy Duarte, 1–1 (35) Liridon Latifi, 2–1 (60) Besart Ibraimi.

Varningar, Shkendija: Ronaldo Webster, Arbin Zejnullai. Ludogorets: Pedro Naressi.