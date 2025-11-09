Sirius besegrade Värnamo med 3–1

Sirius vann med 3–1 mot Värnamo

Sirius fjärde seger på de senaste fem matcherna

Neo Jönsson matchvinnare för Sirius

Sirius vann hemma mot Värnamo i Allsvenskan. Matchen på söndagen slutade 3–1 (2–0).

Segern var Sirius fjärde på de senaste fem matcherna.

Sirius–Värnamo – mål för mål

Sirius gjorde 1–0 efter 16 minuters spel.

Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Neo Jönsson. Mohammad Alsalkhadi slog till med en halvtimme kvar att spela och reducerade åt Värnamo. Fler mål än så blev det inte för Värnamo.

3–1-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Tobias Anker slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Det här betyder att Sirius slutar på nionde plats och Värnamo på 16:e plats. Värnamo åker ur serien.

När lagen möttes senast vann IK Sirius med 2–1.

Sirius–Värnamo 3–1 (2–0)

Allsvenskan, Studenternas

Mål: 1–0 (16) Självmål, 2–0 (41) Neo Jönsson, 2–1 (60) Mohammad Alsalkhadi, 3–1 (88) Tobias Anker.

Varningar, Sirius: Tobias Anker. Värnamo: Axel Björnström, Armandas Raudonis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sirius: 4-1-0

Värnamo: 1-1-3