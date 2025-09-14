Sirius vann mot GAIS på Studenternas

Sirius-seger med 3–0 mot GAIS

Sirius fjärde seger på de senaste fem matcherna

Isak Bjerkebo avgjorde för Sirius

I första halvlek tog Sirius greppet om hemmamatchen mot GAIS på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Allsvenskan slutade 3–0.

Segern var Sirius fjärde på de senaste fem matcherna.

Degerfors nästa för Sirius

Sirius startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Isak Bjerkebo gjorde målet på pass av Henrik Rönnlöf Castegren, redan i elfte minuten. I 67:e minuten nätade Joakim Persson, framspelad av Oscar Krusnell och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0 genom Victor Svensson i 90:e minuten.

Sirius nya tabellposition är tionde plats, medan GAIS är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Gais med 2–1.

Sirius tar sig an Degerfors i nästa match hemma söndag 21 september 16.30. GAIS möter Elfsborg hemma lördag 20 september 15.00.

Sirius–GAIS 3–0 (1–0)

Allsvenskan, Studenternas

Mål: 1–0 (11) Isak Bjerkebo (Henrik Rönnlöf Castegren), 2–0 (67) Joakim Persson (Oscar Krusnell), 3–0 (90) Victor Svensson.

Varningar, GAIS: Kevin Holmén.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sirius: 4-0-1

GAIS: 2-0-3

Nästa match:

Sirius: Degerfors IF, hemma, 21 september

GAIS: IF Elfsborg, hemma, 20 september