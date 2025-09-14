Sirius vann mot GAIS på Studenternas
- Sirius-seger med 3–0 mot GAIS
- Sirius fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Isak Bjerkebo avgjorde för Sirius
I första halvlek tog Sirius greppet om hemmamatchen mot GAIS på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Allsvenskan slutade 3–0.
Segern var Sirius fjärde på de senaste fem matcherna.
Degerfors nästa för Sirius
Sirius startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Isak Bjerkebo gjorde målet på pass av Henrik Rönnlöf Castegren, redan i elfte minuten. I 67:e minuten nätade Joakim Persson, framspelad av Oscar Krusnell och gjorde 2–0.
Till slut kom också 3–0 genom Victor Svensson i 90:e minuten.
Sirius nya tabellposition är tionde plats, medan GAIS är på femte plats.
När lagen senast möttes vann Gais med 2–1.
Sirius tar sig an Degerfors i nästa match hemma söndag 21 september 16.30. GAIS möter Elfsborg hemma lördag 20 september 15.00.
Sirius–GAIS 3–0 (1–0)
Allsvenskan, Studenternas
Mål: 1–0 (11) Isak Bjerkebo (Henrik Rönnlöf Castegren), 2–0 (67) Joakim Persson (Oscar Krusnell), 3–0 (90) Victor Svensson.
Varningar, GAIS: Kevin Holmén.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sirius: 4-0-1
GAIS: 2-0-3
Nästa match:
Sirius: Degerfors IF, hemma, 21 september
GAIS: IF Elfsborg, hemma, 20 september
