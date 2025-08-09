Sjätte raka för Uppsala IK Dam efter seger mot Bollstanäs

Uppsala IK Dam vann med 4–0 mot Bollstanäs

Uppsala IK Dams åttonde seger på de senaste nio matcherna

Josefin Baudou avgjorde för Uppsala IK Dam

Formen är riktigt bra just nu för Uppsala IK Dam. På lördagen kom sjätte raka segern i Elitettan, 4–0 (3–0), borta mot Bollstanäs. Det innebär att Bollstanäs åkte på fjärde raka förlusten.

Uppsala IK Dam har nu fyra matcher i rad utan insläppt mål.

Bollstanäs–Uppsala IK Dam – mål för mål

Uppsala IK Dam startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Josefin Baudou till.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 17:e minuten, när Älvali Lindström slog till på straff.

Uppsala IK Dam gjorde också 0–3 strax före halvtidsvilan, genom Amanda Sundström. Till slut kom också 0–4 genom Clara Leffler i 80:e minuten.

Det här betyder att Bollstanäs ligger kvar på tionde plats i tabellen, och Uppsala IK Dam på andra plats.

Nästa motstånd för Bollstanäs är Mallbacken. Uppsala IK Dam tar sig an Kif Örebro hemma. Båda matcherna spelas lördag 16 augusti 14.00.

Bollstanäs–Uppsala IK Dam 0–4 (0–3)

Elitettan, Bollstanäs IP

Mål: 0–1 (5) Josefin Baudou, 0–2 (17) Älvali Lindström, 0–3 (43) Amanda Sundström, 0–4 (80) Clara Leffler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bollstanäs: 0-1-4

Uppsala IK Dam: 5-0-0

Nästa match:

Bollstanäs: Mallbackens IF Sunne, borta, 16 augusti

Uppsala IK Dam: Kif Örebro, hemma, 16 augusti