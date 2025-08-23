Skövde AIK ledde i halvtid – men tappade i andra mot Torslanda

Oavgjort i mötet mellan Torslanda och Skövde AIK

Dominic Woodbridge kvitterade i 64:e minuten

Torslanda nu nionde, Skövde AIK på tionde plats

I halvtid ledde Skövde AIK matchen på bortaplan i Ettan södra herr mot Torslanda med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Torslanda in i matchen, och kvitterade. Matchens slutresultat blev 1–1.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Skövde AIK.

Torslanda–Skövde AIK – mål för mål

Gästande Skövde AIK startade matchen bäst och tog ledningen. Sargon Abraham gjorde målet, redan i tolfte minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Dominic Woodbridge träff och kvitterade för Torslanda. 1–1-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Torslanda på nionde plats och Skövde AIK på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Skövde AIK med 3–2.

Nästa motstånd för Skövde AIK är Oskarshamn. Lagen möts lördag 30 augusti 16.00 på Södermalms IP.

Torslanda–Skövde AIK 1–1 (0–1)

Ettan södra herr, Torslandavallen

Mål: 0–1 (12) Sargon Abraham, 1–1 (64) Dominic Woodbridge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torslanda: 1-2-2

Skövde AIK: 1-2-2

Nästa match:

Skövde AIK: Oskarshamns AIK, hemma, 30 augusti