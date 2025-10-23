Slovan Bratislava besegrades på bortaplan av AZ Alkmaar

Seger för AZ Alkmaar med 1–0 mot Slovan Bratislava

Sven Mijnans avgjorde för AZ Alkmaar

Andra förlusten i följd för Slovan Bratislava

Bortalaget Slovan Bratislava fick se sig besegrat av AZ Alkmaar i torsdagens match i Conference League herr. 1–0 (1–0) slutade matchen.

Segermålet för AZ Alkmaar stod Sven Mijnans för efter 44 minuter.

AZ Alkmaar–Slovan Bratislava – mål för mål

Förlusten var Slovan Bratislavas andra uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Slovan Bratislava är KuPS. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.

AZ Alkmaar–Slovan Bratislava 1–0 (1–0)

Conference League herr, AFAS Stadion

Mål: 1–0 (44) Sven Mijnans.

Varningar, AZ Alkmaar: Ibrahim Sadiq.

Utvisningar, .

Nästa match:

Slovan Bratislava: KuPS, borta, 6 november