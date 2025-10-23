Slovan Bratislava besegrades på bortaplan av AZ Alkmaar
- Seger för AZ Alkmaar med 1–0 mot Slovan Bratislava
- Sven Mijnans avgjorde för AZ Alkmaar
- Andra förlusten i följd för Slovan Bratislava
Bortalaget Slovan Bratislava fick se sig besegrat av AZ Alkmaar i torsdagens match i Conference League herr. 1–0 (1–0) slutade matchen.
Segermålet för AZ Alkmaar stod Sven Mijnans för efter 44 minuter.
AZ Alkmaar–Slovan Bratislava – mål för mål
Förlusten var Slovan Bratislavas andra uddamålsförlust.
Nästa motstånd för Slovan Bratislava är KuPS. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.
AZ Alkmaar–Slovan Bratislava 1–0 (1–0)
Conference League herr, AFAS Stadion
Mål: 1–0 (44) Sven Mijnans.
Varningar, AZ Alkmaar: Ibrahim Sadiq.
Utvisningar, .
Nästa match:
Slovan Bratislava: KuPS, borta, 6 november
