Smit räddade en poäng på övertid mot Ipswich

Kryss mellan Stoke City och Ipswich

Milan Smit kvitterade på övertid

Stoke City nu 15:e, Ipswich på fjärde plats

Det såg länge mörkt ut för Stoke City i mötet med Ipswich, som ledde med 2–3 i slutet av matchen i Championship på bet365 Stadium. Men på övertid slog Milan Smit till och räddade en poäng för Stoke City. Det blev oavgjort, 3–3 (2–0), i matchen på tisdagen.

Stoke City hade ledningen i halvtid med 2–0 men i andra halvlek kom Ipswich mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.

Stoke City–Ipswich – mål för mål

Stoke City tog ledningen i 35:e minuten genom Milan Smit efter förarbete av Tomas Rigo. Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen genom Jun-Ho Bae.

Ipswich reducerade till 2–1 i 49:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Jack Taylor och kvitterade för Ipswich. George Hirst såg med åtta minuter kvar att spela till att Ipswich tog ledningen assisterad av Cedric Kipre. Kvitteringen kom på stopptid när Milan Smit återigen slog till och gjorde mål på straff för Stoke City. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Stoke City har en seger, två oavgjorda och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ipswich har tre vinster och två oavgjorda och 10–4 i målskillnad.

Resultatet innebär att Stoke City ligger kvar på 15:e plats och Ipswich på fjärde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Ipswich med 1–0.

Nästa motstånd för Stoke City är Watford. Ipswich tar sig an Sheffield Wednesday borta. Båda matcherna spelas lördag 14 mars 16.00.

Stoke City–Ipswich 3–3 (2–0)

Championship, bet365 Stadium

Mål: 1–0 (35) Milan Smit (Tomas Rigo), 2–0 (44) Jun-Ho Bae, 2–1 (49) Självmål, 2–2 (64) Jack Taylor, 2–3 (82) George Hirst (Cedric Kipre), 3–3 (90) Milan Smit.

Varningar, Ipswich: Jack Taylor, Jack Clarke, Cedric Kipre, Anis Mehmeti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 1-2-2

Ipswich: 3-2-0

Nästa match:

Stoke City: Watford FC, hemma, 14 mars 16.00

Ipswich: Sheffield Wednesday, borta, 14 mars 16.00