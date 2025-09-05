Sofie Rewucha gjorde två mål när Vittsjö vann mot Rosengård

Seger för Vittsjö med 3–2 mot Rosengård

Vittsjös avgörande i 64:e minuten.

Sofie Rewucha med två mål för Vittsjö

Det blev Vittsjö som vann matchen hemma mot Rosengård i Damallsvenskan på fredagen. 3–2 (3–1) slutade matchen.

Rosengård startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Anastasiya Pabiahaila gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Vittsjö kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Sofie Rewucha på pass av Hanna Ekengren, i tionde minuten.

Laget tog ledningen bara sex minuter senare genom Linda Sällström framspelad av Daniela Galic.

Vittsjö ökade också ledningen till 3–1 i 38:e minuten, när Sofie Rewucha återigen hittade rätt på pass av Hanna Ekengren. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Emilia Larsson framspelad av Emma Jansson och reducerade åt Rosengård. Mer än så blev det dock inte för Rosengård.

Vittsjö har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Rosengård har en oavgjord och fyra förluster och 7–11 i målskillnad. Det här var Vittsjös sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds åttonde uddamålsförlust.

Det här betyder att Vittsjö är kvar på åttonde plats, och Rosengård stannar på nionde plats, i tabellen.

I nästa match möter Vittsjö Alingsås IF borta på lördag 13 september 13.00. Rosengård möter AIK söndag 14 september 13.00 hemma.

Vittsjö–Rosengård 3–2 (3–1)

Damallsvenskan, Vittsjö IP

Mål: 0–1 (7) Anastasiya Pabiahaila, 1–1 (10) Sofie Rewucha (Hanna Ekengren), 2–1 (16) Linda Sällström (Daniela Galic), 3–1 (38) Sofie Rewucha (Hanna Ekengren), 3–2 (64) Emilia Larsson (Emma Jansson).

Varningar, Vittsjö: Nellie Persson, Julia Tunturi, Daniela Galic. Rosengård: Filippa Sjöström, Elli Pikkujämsä.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vittsjö: 2-1-2

Rosengård: 0-1-4

Nästa match:

Vittsjö: Alingsås IF FF, borta, 13 september

Rosengård: AIK, hemma, 14 september