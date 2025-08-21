Sokler poängräddare i 89:e minuten för Aberdeen mot FCSB
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Aberdeen och FCSB
- Ester Sokler kvitterade i 89:e minuten
- FCSB nästa motstånd för Aberdeen
Det såg ut att bli förlust för Aberdeen på torsdagen när laget mötte FCSB i Europa League Play off på Pittodrie Stadium. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Ester Sokler till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Aberdeen.
Aberdeen–FCSB – mål för mål
Matchen förblev jämn målmässigt till FCSB tog ledningen i 32:a minuten, genom Daniel Birligea.
I den 38:e minuten blev FCSB:s Juri Cisotti utvisad. Direkt efter pausen ökade Darius Olaru FCSB:s ledning.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Dante Polvara och reducerade åt Aberdeen.
Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela, när Ester Sokler slog till och gjorde mål för Aberdeen. 2–2-målet blev matchens sista.
Nästa match spelas på torsdag 20.30.
Aberdeen–FCSB 2–2 (0–1)
Europa League Play off, Pittodrie Stadium
Mål: 0–1 (32) Daniel Birligea, 0–2 (46) Darius Olaru, 1–2 (61) Dante Polvara, 2–2 (89) Ester Sokler.
Varningar, Aberdeen: Ester Sokler, Ante Palaversa, Jack Milne, Nicolas Milanovic.
Utvisningar, .
Nästa match:
28 augusti, 20.30, FCSB–Aberdeen
Den här artikeln handlar om: