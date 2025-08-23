Sollentuna hämtade upp underläge borta mot Karlberg

Kryss mellan Karlberg och Sollentuna

Karlberg nu elfte, Sollentuna på sjunde plats

IFK Lidingö blir nästa motstånd för Karlberg

Karlberg ledde med 1–0 i paus hemma mot Sollentuna i division 1 norra dam. I andra halvlek jobbade sig Sollentuna in i matchen och matchen slutade oavgjort, 1–1.

Karlbergs tränare Jens Grönlund kommenterade matchen:

– Vi gör en bra match och kanske borde gått från Stadshagen med tre poäng idag. Men alla poäng är viktiga för oss och vi fortsätter att vara obesegrade på Stadshagen efter sommaren. Vi kör vidare.

Karlberg–Sollentuna – mål för mål

Emelie Smirnoff gjorde Karlbergs mål, medan Engla Söderkvist stod för gästernas målgörande.

Karlberg har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sollentuna har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad. Det här var Karlbergs fjärde oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Sollentuna är på sjunde plats.

I nästa match, lördag 30 augusti 13.00, har Karlberg IFK Lidingö borta på Lidingövallen, medan Sollentuna spelar hemma mot FC Djursholm.