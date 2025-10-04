Sollentunas tunga svit fortsätter efter 1–1 mot IFK Östersund

Kryss mellan Sollentuna och IFK Östersund

Sollentuna nu åttonde, IFK Östersund på femte plats

Huge nästa motstånd för Sollentuna

Det räcker inte hela vägen till seger för Sollentuna. Det står klart efter 1–1 (1–0) hemma mot IFK Östersund. Det var Sollentunas åttonde raka matchen utan seger i division 1 norra dam.

IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis:

– Vi hämtar upp ett underläge, tyvärr räckte det inte för vinst denna match. Målet vi släpper in känns onödigt då det blev på en andra boll efter hörna, precis i slutskedet av första halvlek. Vi kommer ut väldigt starkt i andra halvlek och kvitterar, har bud på fler mål också men får tyvärr inte in bollen. En poäng är en poäng, men vi ville så mycket mer denna match!

Sollentunas Piyatida Somkumpee gjorde 1–0 i första halvlek. I andra halvlek jobbade sig IFK Östersund in i matchen och kvitterade genom Felicia Jonsson.

Sollentuna–IFK Östersund – mål för mål

Det här var Sollentunas nionde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Sollentuna på åttonde plats i tabellen medan IFK Östersund är på femte plats.

I nästa match möter Sollentuna Huge borta och IFK Östersund möter Sundsvalls DFF hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 13.00.