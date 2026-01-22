Soltvedt räddade en poäng på övertid mot Midtjylland

3–3 mellan Brann och Midtjylland

Joachim Soltvedt kvitterade på stopptid

Sturm Graz nästa motstånd för Brann

Det såg ut att bli förlust för Brann när laget mötte Midtjylland på torsdagen i Europa League på Brann Stadion. Bortalaget ledde med 2–3 i slutet av matchen. Men på övertid slog Joachim Soltvedt till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Brann.

Det var Branns fjärde match i rad utan seger.

Brann–Midtjylland – mål för mål

Midtjylland började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Martin Erlic till. I 19:e minuten kvitterade Brann när Noah Holm hittade rätt. Midtjylland tog ledningen efter en dryg halvtimme genom Junior Brumado.

I 68:e minuten slog Emil Kornvig till på straff och kvitterade för Brann. Midtjyllands Martin Erlic gjorde 2–3 i 70:e minuten på pass av Han-Beom Lee. Kvitteringen kom på stopptid när Joachim Soltvedt slog till och gjorde mål på straff för Brann. 3–3-målet blev matchens sista.

Motståndare i sista omgången för Brann är Sturm Graz. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Merkur-Arena.

Brann–Midtjylland 3–3 (1–2)

Europa League, Brann Stadion

Mål: 0–1 (4) Martin Erlic, 1–1 (19) Noah Holm, 1–2 (31) Junior Brumado, 2–2 (68) Emil Kornvig, 2–3 (70) Martin Erlic (Han-Beom Lee), 3–3 (90) Joachim Soltvedt.

Varningar, Midtjylland: Dario Osorio, Philip Billing.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brann: 1-3-1

Midtjylland: 3-1-1

Nästa match:

Brann: SK Sturm Graz, borta, 29 januari 21.00