Soumare och Zagadou heta när Le Havre besegrade Strasbourg
- Seger för Le Havre med 2–1 mot Strasbourg
- Issa Soumare avgjorde för Le Havre
- Andra raka nederlaget för Strasbourg
Le Havre vann mot Strasbourg på Stade Oceane på söndagen. Matchen i Ligue 1 herr slutade 2–1 (1–1).
Toulouse nästa för Le Havre
Stephan Zagadou gjorde 1–0 till Le Havre i 26:e minuten. I den 29:e minuten fick Strasbourgs Ismael Doukoure rött kort. Strasbourg kvitterade till 1–1 i 36:e minuten när Martial Godo hittade rätt.
I 54:e minuten slog Issa Soumare till och gav Le Havre ledningen. Det blev också matchens sista mål.
Le Havre har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Strasbourg med 1–0.
I nästa omgång har Le Havre Toulouse hemma på Stade Oceane, söndag 15 februari 15.00. Strasbourg spelar borta mot Marseille lördag 14 februari 17.00.
Le Havre–Strasbourg 2–1 (1–1)
Ligue 1 herr, Stade Oceane
Mål: 1–0 (26) Stephan Zagadou, 1–1 (36) Martial Godo, 2–1 (54) Issa Soumare.
Varningar, Le Havre: Issa Soumare, Lucas Gourna-Douath.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Le Havre: 2-2-1
Strasbourg: 2-1-2
Nästa match:
Le Havre: Toulouse FC, hemma, 15 februari 15.00
Strasbourg: Olympique Marseille, borta, 14 februari 17.00
