Soumare och Zagadou heta när Le Havre besegrade Strasbourg

Seger för Le Havre med 2–1 mot Strasbourg

Issa Soumare avgjorde för Le Havre

Andra raka nederlaget för Strasbourg

Le Havre vann mot Strasbourg på Stade Oceane på söndagen. Matchen i Ligue 1 herr slutade 2–1 (1–1).

Toulouse nästa för Le Havre

Stephan Zagadou gjorde 1–0 till Le Havre i 26:e minuten. I den 29:e minuten fick Strasbourgs Ismael Doukoure rött kort. Strasbourg kvitterade till 1–1 i 36:e minuten när Martial Godo hittade rätt.

I 54:e minuten slog Issa Soumare till och gav Le Havre ledningen. Det blev också matchens sista mål.

Le Havre har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strasbourg med 1–0.

I nästa omgång har Le Havre Toulouse hemma på Stade Oceane, söndag 15 februari 15.00. Strasbourg spelar borta mot Marseille lördag 14 februari 17.00.

Le Havre–Strasbourg 2–1 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 1–0 (26) Stephan Zagadou, 1–1 (36) Martial Godo, 2–1 (54) Issa Soumare.

Varningar, Le Havre: Issa Soumare, Lucas Gourna-Douath.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 2-2-1

Strasbourg: 2-1-2

Nästa match:

Le Havre: Toulouse FC, hemma, 15 februari 15.00

Strasbourg: Olympique Marseille, borta, 14 februari 17.00