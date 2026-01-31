Southampton segrade mot Stoke City

Southampton segrade – 2–0 mot Stoke City

Finn Azaz avgjorde för Southampton

Southampton höll tätt bakåt

Southampton tog greppet om bortamatchen mot Stoke City på lördagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Championship slutade 2–0.

Southampton höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Watford nästa för Southampton

Southampton fick en bra start på matchen när Finn Azaz nätade på pass av Tom Fellows redan i tionde minuten.

Direkt efter pausen ökade Flynn Downes Southamptons ledning efter förarbete av Ross Stewart. Det blev också matchens sista mål.

När lagen möttes senast vann Stoke med 2–1.

Stoke City tar sig an WBA i nästa match borta lördag 7 februari 16.01. Southampton möter samma dag 13.31 Watford hemma.

Stoke City–Southampton 0–2 (0–1)

Championship, Bet365 Stadium

Mål: 0–1 (10) Finn Azaz (Tom Fellows), 0–2 (53) Flynn Downes (Ross Stewart).

Varningar, Stoke City: Bosun Lawal, Favour Fawunmi. Southampton: Jack Stephens, Finn Azaz, Daniel Peretz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 1-2-2

Southampton: 2-1-2

Nästa match:

Stoke City: West Bromwich Albion FC, borta, 7 februari 16.01

Southampton: Watford FC, hemma, 7 februari 13.31