Southamptons segerrad fortsätter efter 3–0 mot Leicester

Southampton vann med 3–0 mot Leicester

Southamptons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Taylor Harwood-Bellis tvåmålsskytt för Southampton

Segertåget fortsätter för Southampton. Mot Leicester på hemmaplan på St. Mary’s Stadium på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (3–0) och har nu fyra segrar i rad i Championship.

Taylor Harwood-Bellis öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Southampton en tidig ledning.

Laget gjorde 2–0 i 23:e minuten när Finn Azaz hittade rätt.

I 42:a minuten gjorde Taylor Harwood-Bellis också 3–0 på passning från Ryan Manning. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Southampton med 3–0.

För tabellens utseende betyder det här att Southampton ligger på elfte plats medan Leicester är på 13:e plats. Så sent som den 4 november låg Southampton på 21:a plats i tabellen.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då på King Power Stadium.

I nästa match, lördag 29 november möter Southampton Millwall borta 16.00 medan Leicester spelar hemma mot Sheffield United 13.30.

Southampton–Leicester 3–0 (3–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (18) Taylor Harwood-Bellis, 2–0 (23) Finn Azaz, 3–0 (42) Taylor Harwood-Bellis (Ryan Manning).

Varningar, Southampton: Flynn Downes. Leicester: Olabade Aluko.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 4-0-1

Leicester: 2-1-2

Nästa match:

Southampton: Millwall FC, borta, 29 november

Leicester: Sheffield United, hemma, 29 november