Seger för Sparta Prag med 4–1 mot Ararat Jerevan

Kaan Kairinen avgjorde för Sparta Prag

Juan Balanta nätade för Ararat Jerevan

Sparta Prag vann första matchen på hemmaplan mot Ararat Jerevan i Conference League Tredje kvalomgången herr på torsdagen, och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 14 augusti. Sparta Prag vann matchen med 4–1 (2–1).

Sparta Prag–Ararat Jerevan – mål för mål

Gästande Ararat Jerevan gjorde första målet. Juan Balanta gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Sparta Prag kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, genom Lukas Haraslin.

Sparta Prag tog också ledningen i 33:e minuten, när Kaan Kairinen hittade rätt. Med en halvtimme kvar att spela nätade Jan Kuchta och ökade ledningen för Sparta Prag.

Veljko Birmancevic ökade Sparta Prags ledning på straff i 80:e minuten.

Sparta Prag–Ararat Jerevan 4–1 (2–1)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (7) Juan Balanta, 1–1 (25) Lukas Haraslin, 2–1 (33) Kaan Kairinen, 3–1 (60) Jan Kuchta, 4–1 (80) Veljko Birmancevic.