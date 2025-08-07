Sparta Prag kopplade grepp om Ararat Jerevan – efter seger med 4–1
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Sparta Prag med 4–1 mot Ararat Jerevan
- Kaan Kairinen avgjorde för Sparta Prag
- Juan Balanta nätade för Ararat Jerevan
Sparta Prag vann första matchen på hemmaplan mot Ararat Jerevan i Conference League Tredje kvalomgången herr på torsdagen, och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 14 augusti. Sparta Prag vann matchen med 4–1 (2–1).
Sparta Prag–Ararat Jerevan – mål för mål
Gästande Ararat Jerevan gjorde första målet. Juan Balanta gjorde målet, redan i sjunde minuten.
Sparta Prag kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, genom Lukas Haraslin.
Sparta Prag tog också ledningen i 33:e minuten, när Kaan Kairinen hittade rätt. Med en halvtimme kvar att spela nätade Jan Kuchta och ökade ledningen för Sparta Prag.
Veljko Birmancevic ökade Sparta Prags ledning på straff i 80:e minuten.
Sparta Prag–Ararat Jerevan 4–1 (2–1)
Conference League Tredje kvalomgången herr
Mål: 0–1 (7) Juan Balanta, 1–1 (25) Lukas Haraslin, 2–1 (33) Kaan Kairinen, 3–1 (60) Jan Kuchta, 4–1 (80) Veljko Birmancevic.
Den här artikeln handlar om: