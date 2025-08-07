Prenumerera

Logga in

Sparta Prag kopplade grepp om Ararat Jerevan – efter seger med 4–1

  • Author image

    FotbollDirekt

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    • Seger för Sparta Prag med 4–1 mot Ararat Jerevan

    • Kaan Kairinen avgjorde för Sparta Prag

    • Juan Balanta nätade för Ararat Jerevan

    Sparta Prag vann första matchen på hemmaplan mot Ararat Jerevan i Conference League Tredje kvalomgången herr på torsdagen, och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 14 augusti. Sparta Prag vann matchen med 4–1 (2–1).

    Sparta Prag–Ararat Jerevan – mål för mål

    Gästande Ararat Jerevan gjorde första målet. Juan Balanta gjorde målet, redan i sjunde minuten.

    Sparta Prag kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, genom Lukas Haraslin.

    Sparta Prag tog också ledningen i 33:e minuten, när Kaan Kairinen hittade rätt. Med en halvtimme kvar att spela nätade Jan Kuchta och ökade ledningen för Sparta Prag.

    Veljko Birmancevic ökade Sparta Prags ledning på straff i 80:e minuten.

    Sparta Prag–Ararat Jerevan 4–1 (2–1)

    Conference League Tredje kvalomgången herr

    Mål: 0–1 (7) Juan Balanta, 1–1 (25) Lukas Haraslin, 2–1 (33) Kaan Kairinen, 3–1 (60) Jan Kuchta, 4–1 (80) Veljko Birmancevic.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt