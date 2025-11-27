Sparta Prag sänkte Legia Warsawa – Angelo Preciado matchhjälte

Sparta Prag-seger med 1–0 mot Legia Warsawa

Angelo Preciado avgjorde för Sparta Prag

Legia Warsawas andra raka förlust

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Sparta Prag vann med 1–0 (1–0) borta mot Legia Warsawa i Conference League herr.

Uni Craiova nästa för Sparta Prag

Det här var Legia Warsawas tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Legia Warsawa ligger på 28:e plats i tabellen efter matchen medan Sparta Prag ligger på elfte plats.

Torsdag 11 december 18.45 möter Legia Warsawa Noah borta medan Sparta Prag spelar borta mot Uni Craiova.

Legia Warsawa–Sparta Prag 0–1 (0–1)

Conference League herr, Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski

Mål: 0–1 (41) Angelo Preciado.

Varningar, Legia Warsawa: Ruben Vinagre, Vahan Bichakhchyan, Kamil Piatkowski, Ermal Krasniqi. Sparta Prag: Angelo Preciado.

Nästa match:

Legia Warsawa: FC Noah, borta, 11 december

Sparta Prag: Universitatea Craiova 1948, borta, 11 december