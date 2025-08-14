Sparta Prag vann med 6–2 totalt

Ermal Krasniqi avgjorde för Sparta Prag

Andra raka segern för Sparta Prag

Sparta Prag är vinnare totalt i Conference League Tredje kvalomgången herr mot Ararat Jerevan. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 1–2 till Sparta Prag, vilket betyder att Sparta Prag står som segrare med totala resultatet 6–2.

Ermal Krasniqi blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på övertid.

Ararat Jerevan–Sparta Prag – mål för mål

Matchen var mållös till Sparta Prag tog ledningen i 23:e minuten, genom Albion Rrahmani.

Ararat Jerevan kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel, genom Juan Balanta på straff. Det matchavgörande målet kom på övertid, när Ermal Krasniqi slog till och gjorde 1–2 för Sparta Prag.

Ararat Jerevan–Sparta Prag 1–2 (1–1), 2–6 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (23) Albion Rrahmani, 1–1 (31) Juan Balanta, 1–2 (90) Ermal Krasniqi.