Sporting Lissabon förlorade mot Bodö/Glimt i första matchen

Bodö/Glimt gjorde tre raka mål

Sporting Lissabon blir nästa motstånd för Bodö/Glimt

Bodö/Glimt segrade – 3–0 mot Sporting Lissabon

Sporting Lissabon räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Bodö/Glimt i Champions League Åttondelsfinal. Bodö/Glimt vann på hemmaplan med 3–0 (2–0). Tisdag 17 mars spelas returen på Estádio José Alvalade.

Sondre Brunstad Fet bakom Bodö/Glimts seger

Sondre Brunstad Fet gav Bodö/Glimt ledningen i 32:a minuten på straff. Bodö/Glimt ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Ole Blomberg efter förarbete av Jens Petter Hauge.

Bodö/Glimt gjorde också 3–0 genom Kasper Waarts Hoegh i 71:a minuten.

Bodö/Glimt–Sporting Lissabon 3–0 (2–0)

Champions League Åttondelsfinal, Aspmyra Stadion

Mål: 1–0 (32) Sondre Brunstad Fet, 2–0 (45) Ole Blomberg (Jens Petter Hauge), 3–0 (71) Kasper Waarts Hoegh.

Varningar, Bodö/Glimt: Jostein Gundersen, Kasper Waarts Hoegh. Sporting Lissabon: Morten Hjulmand.