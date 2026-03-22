Sporting Lissabon tog hem segern mot Alverca – Pedro Goncalves matchvinnare

Sporting Lissabon segrade – 4–1 mot Alverca

Sporting Lissabon vann mot Alverca på bortaplan i söndagens match i Primeira Liga herr. 1–4 (0–1) slutade matchen.

Det innebär 22:a matchen i rad utan förlust för Sporting Lissabon.

Luis Suarez blev matchvinnare

Pedro Goncalves gjorde 1–0 till gästerna Sporting Lissabon i 22:a minuten.

Direkt efter pausen ökade Luis Suarez Sporting Lissabons ledning. I 68:e minuten nätade Geny Catamo på pass av Morten Hjulmand och gjorde 0–3. Med sju minuter kvar att spela reducerade Alverca genom Marko Milovanovic. Mer än så blev det dock inte för Alverca. 1–4-målet kom med fyra minuter kvar att spela när Pedro Goncalves återigen slog till och gjorde mål.

När lagen senast möttes vann Sporting Lissabon med 2–0.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Santa Clara. Lagen möts lördag 4 april 19.00 på Estadio Jose Alvalade.

Alverca–Sporting Lissabon 1–4 (0–1)

Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca

Mål: 0–1 (22) Pedro Goncalves, 0–2 (50) Luis Suarez, 0–3 (68) Geny Catamo (Morten Hjulmand), 1–3 (83) Marko Milovanovic, 1–4 (86) Pedro Goncalves.

Varningar, Alverca: Nabili Touaizi. Sporting Lissabon: Goncalo Inacio, Luis Suarez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 0-4-1

Sporting Lissabon: 4-1-0

