Sporting Lissabon tog hemmaseger mot Club Brügge
- Seger för Sporting Lissabon med 3–0 mot Club Brügge
- Geovany Quenda avgjorde för Sporting Lissabon
- Sporting Lissabon nu åttonde, Club Brügge på 26:e plats
Sporting Lissabon tog greppet om hemmamatchen mot Club Brügge redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och onsdagens match i Champions League slutade 3–0.
Sporting Lissabon–Club Brügge – mål för mål
Geovany Quenda gav Sporting Lissabon ledningen i 24:e minuten.
Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme genom Luis Suarez.
Francisco Trincao också 3–0 i 70:e minuten.
Sporting Lissabon har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Club Brügge har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–13 i målskillnad.
Sporting Lissabon har tio poäng och Club Brügge har fyra poäng efter fem omgångar.
Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Bayern München. Lagen möts tisdag 9 december 18.45 på Allianz Arena. Club Brügge tar sig an Arsenal hemma onsdag 10 december 21.00.
Sporting Lissabon–Club Brügge 3–0 (2–0)
Champions League, Jose Alvalade
Mål: 1–0 (24) Geovany Quenda, 2–0 (31) Luis Suarez, 3–0 (70) Francisco Trincao.
Varningar, Sporting Lissabon: Morten Hjulmand. Club Brügge: Raphael Onyedika, Christos Tzolis, Joaquin Seys.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sporting Lissabon: 3-1-1
Club Brügge: 1-1-3
Nästa match:
Sporting Lissabon: Bayern München, borta, 9 december
Club Brügge: Arsenal FC, hemma, 10 december
