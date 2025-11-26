Sporting Lissabon tog hemmaseger mot Club Brügge

Seger för Sporting Lissabon med 3–0 mot Club Brügge

Geovany Quenda avgjorde för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon nu åttonde, Club Brügge på 26:e plats

Sporting Lissabon tog greppet om hemmamatchen mot Club Brügge redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och onsdagens match i Champions League slutade 3–0.

Sporting Lissabon–Club Brügge – mål för mål

Geovany Quenda gav Sporting Lissabon ledningen i 24:e minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme genom Luis Suarez.

Francisco Trincao också 3–0 i 70:e minuten.

Sporting Lissabon har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Club Brügge har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–13 i målskillnad.

Sporting Lissabon har tio poäng och Club Brügge har fyra poäng efter fem omgångar.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Bayern München. Lagen möts tisdag 9 december 18.45 på Allianz Arena. Club Brügge tar sig an Arsenal hemma onsdag 10 december 21.00.

Sporting Lissabon–Club Brügge 3–0 (2–0)

Champions League, Jose Alvalade

Mål: 1–0 (24) Geovany Quenda, 2–0 (31) Luis Suarez, 3–0 (70) Francisco Trincao.

Varningar, Sporting Lissabon: Morten Hjulmand. Club Brügge: Raphael Onyedika, Christos Tzolis, Joaquin Seys.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 3-1-1

Club Brügge: 1-1-3

Nästa match:

Sporting Lissabon: Bayern München, borta, 9 december

Club Brügge: Arsenal FC, hemma, 10 december