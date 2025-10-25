St Pauli besegrades på bortaplan av Eintracht Frankfurt

Seger för Eintracht Frankfurt med 2–0 mot St Pauli

Jonathan Burkardt tvåmålsskytt för Eintracht Frankfurt

Femte förlusten i rad för St Pauli

St Pauli förlorade bortamatchen mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga på lördagen. 2–0 (1–0) slutade matchen.

Eintracht Frankfurt–St Pauli – mål för mål

Jonathan Burkardt gjorde 1–0 till Eintracht Frankfurt i 35:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Jonathan Burkardt återigen och ökade ledningen för Eintracht Frankfurt. Det blev också matchens sista mål.

I tabellen innebär det här att Eintracht Frankfurt nu ligger på sjätte plats. St Pauli är på 14:e plats. St Pauli var femma i tabellen för 29 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars på Millerntor-Stadion.

Nästa motstånd för St Pauli är Mönchengladbach. Lagen möts lördag 1 november 15.30 på Millerntor-Stadion.

Eintracht Frankfurt–St Pauli 2–0 (1–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (35) Jonathan Burkardt, 2–0 (56) Jonathan Burkardt.

Varningar, St Pauli: Mathias Pereira Lage.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 2-1-2

St Pauli: 0-0-5

Nästa match:

St Pauli: Borussia Mönchengladbach, hemma, 1 november