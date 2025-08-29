St Pauli vann med 2–0 mot Hamburg

St Pauli utan insläppt mål

Bayern München nästa för Hamburg

St Pauli-seger med 2–0 mot Hamburg

St Pauli tog ledningen mot Hamburg på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Bundesliga på fredagen slutade 2–0.

Adam Dzwigala bakom St Paulis seger

St Pauli startade matchen bäst och tog ledningen. Adam Dzwigala gjorde målet, redan i 19:e minuten. Med en halvtimme kvar att spela nätade Andreas Hountondji på pass av Joel Chima Fujita och ökade ledningen för St Pauli. 0–2-målet blev matchens sista.

St Pauli tog lagets första seger för säsongen, och har fyra poäng totalt. Efter två matcher har Hamburg ett poäng.

Den 24 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Millerntor-Stadion.

Nästa motstånd för St Pauli är Augsburg. Lagen möts söndag 14 september 15.30 på Millerntor-Stadion.

Hamburg–St Pauli 0–2 (0–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 0–1 (19) Adam Dzwigala, 0–2 (60) Andreas Hountondji (Joel Chima Fujita).

Varningar, Hamburg: Giorgi Gocholeishvili, Yussuf Poulsen. St Pauli: Danel Sinani, Adam Dzwigala, Arkadiusz Pyrka.

Nästa match:

St Pauli: Augsburg, hemma, 14 september