Ståhl fixade kryss på övertid för Djurgården mot Hammarby

Oavgjort i mötet mellan Djurgården och Hammarby

Adam Ståhl kvitterade på stopptid

Malmö FF nästa för Djurgården

Djurgården gick mot förlust när laget på söndagen mötte Hammarby i Allsvenskan på 3Arena. Bortalaget hade ledningen med 2–3 i slutet av matchen, men på övertid slog Adam Ståhl till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Djurgården.

Det var åttonde matchen i rad utan förlust för Djurgården.

Djurgården–Hammarby – mål för mål

Hammarby tog en tidig ledning. Markus Karlsson slog till, redan i 13:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 16:e minuten, när Nahir Besara slog till.

Djurgården reducerade till 1–2 bara sex minuter senare genom Jeppe Okkels framspelad av Rasmus Schüller. I 66:e minuten slog Adam Ståhl till, framspelad av Mikael Anderson och kvitterade för Djurgården.

Hammarbys Montader Madjed gjorde 2–3 i 68:e minuten på pass av Paulos Abraham.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Adam Ståhl återigen slog till och gjorde mål för Djurgården på pass av Keita Kosugi. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Djurgårdens åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby IF med 2–0.

Nästa motstånd för Djurgården är Malmö FF. Lagen möts lördag 20 september 15.00 på Eleda Stadion. Hammarby tar sig an Häcken hemma söndag 21 september 14.00.

Djurgården–Hammarby 3–3 (1–2)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 0–1 (13) Markus Karlsson, 0–2 (16) Nahir Besara, 1–2 (22) Jeppe Okkels (Rasmus Schüller), 2–2 (66) Adam Ståhl (Mikael Anderson), 2–3 (68) Montader Madjed (Paulos Abraham), 3–3 (90) Adam Ståhl (Keita Kosugi).

Varningar, Djurgården: Mikael Anderson. Hammarby: Nahir Besara, Frederik Winther, Victor Eriksson, Warner Hahn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 2-3-0

Hammarby: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Malmö FF, borta, 20 september

Hammarby: BK Häcken, hemma, 21 september