Stark andra halvlek räckte för Arsenal mot Atlethic Bilbao
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Borussia Dortmund nästa för Atlethic Bilbao
- Arsenal vann med 2–0 mot Atlethic Bilbao
- Gabriel Martinelli matchvinnare för Arsenal
Första halvlek var mållös i matchen mellan Atlethic Bilbao och gästande Arsenal på San Mames Stadium på tisdagen. I andra halvlek var det dock Arsenal som var starkare och vann till slut med 2–0 i Champions League.
Atlethic Bilbao–Arsenal – mål för mål
Första halvlek blev mållös, och det dröjde till den 72:a minuten innan Gabriel Martinelli gav Arsenal ledningen.
0–2-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Leandro Trossard slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Nästa motstånd för Arsenal är Olympiacos. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på Emirates Stadium.
Atlethic Bilbao–Arsenal 0–2 (0–0)
Champions League, San Mames Stadium
Mål: 0–1 (72) Gabriel Martinelli, 0–2 (87) Leandro Trossard.
Varningar, Atlethic Bilbao: Mikel Jauregizar. Arsenal: Declan Rice, Martin Zubimendi, Noni Madueke.
Nästa match:
Arsenal: Olympiakos, hemma, 1 oktober
Den här artikeln handlar om: