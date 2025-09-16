Stark andra halvlek räckte för Arsenal mot Atlethic Bilbao

Borussia Dortmund nästa för Atlethic Bilbao

Arsenal vann med 2–0 mot Atlethic Bilbao

Gabriel Martinelli matchvinnare för Arsenal

Första halvlek var mållös i matchen mellan Atlethic Bilbao och gästande Arsenal på San Mames Stadium på tisdagen. I andra halvlek var det dock Arsenal som var starkare och vann till slut med 2–0 i Champions League.

Atlethic Bilbao–Arsenal – mål för mål

Första halvlek blev mållös, och det dröjde till den 72:a minuten innan Gabriel Martinelli gav Arsenal ledningen.

0–2-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Leandro Trossard slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Nästa motstånd för Arsenal är Olympiacos. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på Emirates Stadium.

Atlethic Bilbao–Arsenal 0–2 (0–0)

Champions League, San Mames Stadium

Mål: 0–1 (72) Gabriel Martinelli, 0–2 (87) Leandro Trossard.

Varningar, Atlethic Bilbao: Mikel Jauregizar. Arsenal: Declan Rice, Martin Zubimendi, Noni Madueke.

Nästa match:

Arsenal: Olympiakos, hemma, 1 oktober