Stark andra halvlek räckte för Millwall mot Watford

Millwall vann med 2–0 mot Watford

Femi Azeez avgjorde för Millwall

Andra raka segern för Millwall

Första halvlek var mållös i matchen mellan Watford och gästande Millwall på Vicarage Road Stadium på lördagen. I andra halvlek var det dock Millwall som var starkare och vann till slut med 2–0 i Championship.

Det här var Millwalls tionde nolla den här säsongen.

Efter sju matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Watford.

Coventry nästa för Millwall

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 69:e minuten innan Femi Azeez gav Millwall ledningen. Och med nio minuter kvar att spela ökade Millwall ledningen genom Josh Coburn efter pass från Camiel Neghli. 0–2-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Millwall med 1–0.

I nästa match möter Watford Portsmouth hemma på onsdag 21 januari 20.45. Millwall möter Coventry tisdag 20 januari 20.45 borta.

Watford–Millwall 0–2 (0–0)

Championship, Vicarage Road Stadium

Mål: 0–1 (69) Femi Azeez, 0–2 (81) Josh Coburn (Camiel Neghli).

Varningar, Watford: Giorgi Chakvetadze, Hector Kyprianou, Nestory Irankunda, Matthew Pollock. Millwall: Billy Mitchell, Tristan Crama, Camiel Neghli, Alfie Doughty.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 4-0-1

Millwall: 3-2-0

Nästa match:

Watford: Portsmouth FC, hemma, 21 januari 20.45

Millwall: Coventry City FC, borta, 20 januari 20.45