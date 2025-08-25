Stark andra halvlek räckte för Mjällby mot GAIS

Mjällby vann med 2–0 mot GAIS

Mjällbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Abdoulie Manneh matchvinnare för Mjällby

Första halvlek var mållös i matchen mellan GAIS och gästande Mjällby på Gamla Ullevi på måndagen. I andra halvlek var det dock Mjällby som var starkare och vann till slut med 2–0 i Allsvenskan.

Segern var Mjällbys sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

GAIS–Mjällby – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Abdoulie Manneh framspelad av Herman Johansson gav Mjällby ledningen.

0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela, när Herman Johansson slog till och gjorde mål på pass av Viktor Gustafson. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att GAIS ligger kvar på sjätte plats i tabellen, och Mjällby på första plats.

Nästa motstånd för GAIS är Häcken. Lagen möts söndag 31 augusti 16.30 på Gamla Ullevi. Mjällby tar sig an Halmstad hemma lördag 30 augusti 17.30.

GAIS–Mjällby 0–2 (0–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (64) Abdoulie Manneh (Herman Johansson), 0–2 (87) Herman Johansson (Viktor Gustafson).

Varningar, Mjällby: Axel Norén, Abdullah Iqbal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GAIS: 2-1-2

Mjällby: 4-1-0

Nästa match:

GAIS: BK Häcken, hemma, 31 augusti

Mjällby: Halmstads BK, hemma, 30 augusti