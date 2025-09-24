Stark andra halvlek räckte för Roma mot Niza
- Roma vann med 2–1 mot Niza
- Gianluca Mancini matchvinnare för Roma
- Terem Moffi målskytt för Niza
Första halvlek var mållös i matchen mellan Niza och gästande Roma på Allianz Rivera på onsdagen. I andra halvlek var det dock Roma som var starkare och vann till slut med 2–1 i Europa League.
Niza–Roma – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Evan Ndicka till och gav Roma ledningen.
I 55:e minuten slog Gianluca Mancini till, och gjorde 0–2.
Terem Moffi reducerade för Niza på straff i 77:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Niza.
I nästa match, torsdag 2 oktober 18.45, har Niza Fenerbahce borta, medan Roma spelar hemma mot Lille.
Niza–Roma 1–2 (0–0)
Europa League, Allianz Rivera
Mål: 0–1 (52) Evan Ndicka, 0–2 (55) Gianluca Mancini, 1–2 (77) Terem Moffi.
Varningar, Roma: Evan Ndicka, Manu Kone, Mario Hermoso, Neil El Aynaoui, Kostas Tsimikas.
Nästa match:
Niza: Fenerbahce, borta, 2 oktober
Roma: LOSC Lille, hemma, 2 oktober
