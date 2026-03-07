Stark första halvlek avgjorde för Derby County mot Sheffield Wednesday

Derby County-seger med 2–1 mot Sheffield Wednesday

Matthew Clarke avgjorde för Derby County

Andra raka segern för Derby County

Hemmalaget Derby County gjorde en bra första halvlek mot Sheffield Wednesday på lördagen och hade ledningen med 2–1. Sheffield Wednesday lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Derby County vann därmed matchen i Championship.

Resultatet innebär att Sheffield Wednesday nu har 13 förluster i rad.

Millwall nästa för Derby County

Ben Brereton Diaz öppnade målskyttet efter förarbete från Rhian Brewster redan i elfte minuten och gav Derby County ledningen. 1–1 kom i 17:e minuten när Jerry Yates slog till med assist av Jamal Lowe. Derby County tog ledningen på stopptid i första halvleken genom Matthew Clarke assisterad av Joe Ward. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Derby County med 2–1.

När lagen senast möttes vann Derby med 3–0.

I nästa match möter Derby County Millwall borta och Sheffield Wednesday möter Watford hemma. Båda matcherna spelas tisdag 10 mars 20.45.

Derby County–Sheffield Wednesday 2–1 (2–1)

Championship, Pride Park

Mål: 1–0 (11) Ben Brereton Diaz (Rhian Brewster), 1–1 (17) Jerry Yates (Jamal Lowe), 2–1 (45) Matthew Clarke (Joe Ward).

Varningar, Derby County: Ben Brereton Diaz. Sheffield Wednesday: Liam Palmer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 3-0-2

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Nästa match:

Derby County: Millwall FC, borta, 10 mars 20.45

Sheffield Wednesday: Watford FC, hemma, 10 mars 20.45