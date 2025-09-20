Stark första halvlek avgjorde för Kristianstad mot Brommapojkarna

Seger för Kristianstad med 2–1 mot Brommapojkarna

Filippa Andersson Widén matchvinnare för Kristianstad

Andra raka segern för Kristianstad

Bortalaget Kristianstad gjorde en bra första halvlek mot Brommapojkarna på lördagen, och hade ledningen med 2–1. Brommapojkarna lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös, och Kristianstad vann därmed matchen i Damallsvenskan.

Brommapojkarna–Kristianstad – mål för mål

Kristianstad tog ledningen i 38:e minuten, genom Emma Broddheimer.

Brommapojkarna kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan, genom Ida Bengtsson. Målet var Ida Bengtssons femte i Damallsvenskan.

Kristianstad tog ledningen bara en minut senare genom Filippa Andersson Widén. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Kristianstad med 2–1.

Brommapojkarna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 9–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Kristianstad har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad. Det här var Brommapojkarnas åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kristianstads femte uddamålsseger.

Det här betyder att Brommapojkarna är kvar på tolfte plats och Kristianstad stannar på femte plats, i tabellen.

I nästa match möter Brommapojkarna Rosengård borta på söndag 28 september 13.00. Kristianstad möter Malmö FF lördag 27 september 15.00 hemma.

Brommapojkarna–Kristianstad 1–2 (1–2)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (38) Emma Broddheimer, 1–1 (44) Ida Bengtsson, 1–2 (45) Filippa Andersson Widén.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 1-1-3

Kristianstad: 2-1-2

Nästa match:

Brommapojkarna: FC Rosengård, borta, 28 september

Kristianstad: Malmö FF, hemma, 27 september