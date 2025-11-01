Stark första halvlek avgjorde för Östersunds FK mot Trelleborg

Östersunds FK vann med 2–0 mot Trelleborg

Jabir Ali matchvinnare för Östersunds FK

Seger nummer 9 för Östersunds FK

Hemmalaget Östersunds FK gjorde en bra första halvlek mot Trelleborg på lördagen och hade ledningen med 2–0. Trelleborg lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Östersunds FK vann därmed matchen i Superettan.

Det här var Östersunds FK:s åttonde nolla den här säsongen.

Östersunds FK har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Östersunds FK–Trelleborg – mål för mål

Jabir Ali gav Östersunds FK ledningen i 34:e minuten.

Simon Marklund stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Östersunds FK med 2–0.

Med en omgång kvar är Östersunds FK på tolfte plats i tabellen medan Trelleborg är på 14:e plats.

När lagen senast möttes vann Östersunds FK med 1–0.

I nästa match möter Östersunds FK Sandvikens IF borta och Trelleborg möter Örebro hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Östersunds FK–Trelleborg 2–0 (2–0)

Superettan, Jämtkraft Arena

Mål: 1–0 (34) Jabir Ali, 2–0 (45) Simon Marklund.

Varningar, Östersunds FK: Albin Sporrong, Simon Marklund, Sunday Anyanwu. Trelleborg: Filip Bohman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Östersunds FK: 2-1-2

Trelleborg: 1-1-3

Nästa match:

Östersunds FK: Sandvikens IF, borta, 8 november

Trelleborg: Örebro SK, hemma, 8 november