Stark första halvlek avgjorde för Östersunds FK mot Trelleborg
- Östersunds FK vann med 2–0 mot Trelleborg
- Jabir Ali matchvinnare för Östersunds FK
- Seger nummer 9 för Östersunds FK
Hemmalaget Östersunds FK gjorde en bra första halvlek mot Trelleborg på lördagen och hade ledningen med 2–0. Trelleborg lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Östersunds FK vann därmed matchen i Superettan.
Det här var Östersunds FK:s åttonde nolla den här säsongen.
Östersunds FK har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.
Östersunds FK–Trelleborg – mål för mål
Jabir Ali gav Östersunds FK ledningen i 34:e minuten.
Simon Marklund stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Östersunds FK med 2–0.
Med en omgång kvar är Östersunds FK på tolfte plats i tabellen medan Trelleborg är på 14:e plats.
När lagen senast möttes vann Östersunds FK med 1–0.
I nästa match möter Östersunds FK Sandvikens IF borta och Trelleborg möter Örebro hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.
Östersunds FK–Trelleborg 2–0 (2–0)
Superettan, Jämtkraft Arena
Mål: 1–0 (34) Jabir Ali, 2–0 (45) Simon Marklund.
Varningar, Östersunds FK: Albin Sporrong, Simon Marklund, Sunday Anyanwu. Trelleborg: Filip Bohman.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Östersunds FK: 2-1-2
Trelleborg: 1-1-3
Nästa match:
Östersunds FK: Sandvikens IF, borta, 8 november
Trelleborg: Örebro SK, hemma, 8 november
