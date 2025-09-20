Stark första halvlek avgjorde för Red Bull Leipzig mot Köln

Red Bull Leipzig-seger med 3–1 mot Köln

Hemmalaget Red Bull Leipzig gjorde en bra första halvlek mot Köln på lördagen, och hade ledningen med 3–1. Köln lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös, och Red Bull Leipzig vann därmed matchen i Bundesliga.

Red Bull Leipzig fick en bra start på matchen. Assan Ouedraogo slog till, redan i 13:e minuten.

Köln kvitterade till 1–1 i 23:e minuten, när Jan Uwe Thielmann fick träff framspelad av Eric Martel.

Red Bull Leipzig tog ledningen alldeles före halvtidspausen, genom Romulo.

Red Bull Leipzig ökade ledningen till 3–1 på stopptid i första halvleken, genom David Raum. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Red Bull Leipzig med 3–1.

För Red Bull Leipzig gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Köln är på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på RheinEnergieStadion.

Nästa motstånd för Red Bull Leipzig är Wolfsburg. Lagen möts lördag 27 september 15.30 på Volkswagen Arena.

Red Bull Leipzig–Köln 3–1 (3–1)

Bundesliga, Red Bull Arena

Mål: 1–0 (13) Assan Ouedraogo, 1–1 (23) Jan Uwe Thielmann (Eric Martel), 2–1 (44) Romulo, 3–1 (45) David Raum.

Varningar, Red Bull Leipzig: Ridle Baku. Köln: Eric Martel.

Red Bull Leipzig: VfL Wolfsburg, borta, 27 september