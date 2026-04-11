Stark första halvlek räckte för Örgryte mot Mjällby

Örgryte vann med 2–0 mot Mjällby

Anton Andreasson avgjorde för Örgryte

Andra förlusten i rad för Mjällby

Bortalaget Örgryte stod för en bra första halvlek mot Mjällby på lördagen och ledde med 2–0. Mjällby lyckades inte hämta igen i andra halvlek och Örgryte vann därmed matchen i Allsvenskan.

Mjällby–Örgryte – mål för mål

Örgryte tog ledningen i 21:a minuten genom Anton Andreasson på pass av Tobias Sana. 0–2 kom i 26:e minuten genom Jerome Tibbling Ugwo på passning från Mikael Dyrestam. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Örgryte med 2–0.

Örgryte tog lagets första seger för säsongen och har fyra poäng. Mjällby har två raka förluster efter två omgångar.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 oktober på Gamla Ullevi.

Mjällby möter Brommapojkarna i nästa match hemma lördag 18 april 15.00. Örgryte möter samma dag Hammarby borta.

Mjällby–Örgryte 0–2 (0–2)

Allsvenskan, Strandvallen

Mål: 0–1 (21) Anton Andreasson (Tobias Sana), 0–2 (26) Jerome Tibbling Ugwo (Mikael Dyrestam).

Varningar, Mjällby: Tom Pettersson. Örgryte: Tobias Sana, William Hofvander, Michael Parker.

