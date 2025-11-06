Stark första halvlek räckte för Roma mot Rangers

Roma segrade – 2–0 mot Rangers

Matias Soule avgjorde för Roma

Fjärde förlusten i rad för Rangers

Bortalaget Roma stod för en bra första halvlek mot Rangers på torsdagen och ledde med 2–0. Rangers lyckades inte hämta igen i andra halvlek och Roma vann därmed matchen i Europa League.

Resultatet innebär att Rangers nu har fyra förluster i rad.

Rangers–Roma – mål för mål

Matias Soule slog till redan i 13:e minuten och gav Roma ledningen.

I 36:e minuten ökade också ledningen till laget 0–2 när Lorenzo Pellegrini slog till framspelad av Artem Dovbyk. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Roma med 2–0.

Rangers har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Roma har sex poäng.

Rangers tar sig an Braga i nästa match hemma torsdag 27 november 21.00. Roma möter samma dag 18.45 Midtjylland hemma.

Rangers–Roma 0–2 (0–2)

Europa League

Mål: 0–1 (13) Matias Soule, 0–2 (36) Lorenzo Pellegrini (Artem Dovbyk).

Nästa match:

Rangers: SC Braga, hemma, 27 november

Roma: Midtjylland, hemma, 27 november