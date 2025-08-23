Stark insats av Brage som tog poäng borta mot Örgryte
- 2–2 mellan Örgryte och Brage
- Marinus Larsen kvitterade i 71:a minuten
- Örgryte nu första, Brage på sjätte plats
Brage fick med sig en poäng från mötet borta mot serieledande Örgryte. Lördagens match i Superettan slutade 2–2 (1–1).
Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Örgryte.
Örgryte–Brage – mål för mål
Örgryte fick en bra start på matchen. Anton Andreasson gjorde målet, redan i sjunde minuten.
Brage kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Amar Muhsin på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Noah Christoffersson och gav Örgryte ledningen.
I 71:a minuten kvitterade Marinus Larsen för Brage. Det fastställde slutresultatet till 2–2.
Örgryte har tre segrar och två oavgjorda och 13–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brage har tre vinster och två oavgjorda och 13–7 i målskillnad. Det här var Örgrytes sjätte oavgjorda match den här säsongen.
Brage ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Örgryte leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Brage som så sent som den 1 augusti låg på tolfte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann IK Brage med 3–2.
Örgryte tar sig an Utsikten i nästa match borta söndag 31 augusti 17.00. Brage möter samma dag 15.00 Trelleborg hemma.
Örgryte–Brage 2–2 (1–1)
Superettan, Gamla Ullevi
Mål: 1–0 (7) Anton Andreasson, 1–1 (43) Amar Muhsin, 2–1 (58) Noah Christoffersson, 2–2 (71) Marinus Larsen.
Varningar, Brage: Viktor Frodig, Malte Persson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Örgryte: 3-2-0
Brage: 3-2-0
Nästa match:
Örgryte: Utsikten, borta, 31 augusti
Brage: Trelleborgs FF, hemma, 31 augusti
