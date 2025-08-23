2–2 mellan Örgryte och Brage

Marinus Larsen kvitterade i 71:a minuten

Örgryte nu första, Brage på sjätte plats

Brage fick med sig en poäng från mötet borta mot serieledande Örgryte. Lördagens match i Superettan slutade 2–2 (1–1).

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Örgryte.

Örgryte–Brage – mål för mål

Örgryte fick en bra start på matchen. Anton Andreasson gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Brage kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Amar Muhsin på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Noah Christoffersson och gav Örgryte ledningen.

I 71:a minuten kvitterade Marinus Larsen för Brage. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Örgryte har tre segrar och två oavgjorda och 13–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brage har tre vinster och två oavgjorda och 13–7 i målskillnad. Det här var Örgrytes sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Brage ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Örgryte leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Brage som så sent som den 1 augusti låg på tolfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IK Brage med 3–2.

Örgryte tar sig an Utsikten i nästa match borta söndag 31 augusti 17.00. Brage möter samma dag 15.00 Trelleborg hemma.

Örgryte–Brage 2–2 (1–1)

Superettan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (7) Anton Andreasson, 1–1 (43) Amar Muhsin, 2–1 (58) Noah Christoffersson, 2–2 (71) Marinus Larsen.

Varningar, Brage: Viktor Frodig, Malte Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örgryte: 3-2-0

Brage: 3-2-0

Nästa match:

Örgryte: Utsikten, borta, 31 augusti

Brage: Trelleborgs FF, hemma, 31 augusti