Stark insats av Leicester som tog poäng borta mot Ipswich

Oavgjort i mötet mellan Ipswich och Leicester

Sindre Walle Egeli kvitterade i 76:e minuten

Stoke City blir nästa motstånd för Ipswich

Leicester fixade ett kryss borta mot Ipswich. Lördagens match i Championship slutade 1–1 (0–1).

Det var tionde matchen i rad utan seger för Leicester.

Ipswich–Leicester – mål för mål

Patson Daka gjorde 1–0 till gästerna Leicester i 39:e minuten på pass av Luke Thomas.

Sindre Walle Egeli kvitterade för Ipswich med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

När lagen möttes senast vann Leicester med 3–1.

Ipswich tar sig an Stoke City i nästa match borta tisdag 10 mars 21.00. Leicester möter samma dag 20.45 Bristol C hemma.

Ipswich–Leicester 1–1 (0–1)

Championship, Portman Road

Mål: 0–1 (39) Patson Daka (Luke Thomas), 1–1 (76) Sindre Walle Egeli.

Varningar, Ipswich: Wes Burns, Cedric Kipre, Marcelino Nunez. Leicester: Luke Thomas, Jordan James, Bobby Reid.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 3-1-1

Leicester: 0-3-2

Nästa match:

Ipswich: Stoke City FC, borta, 10 mars 21.00

Leicester: Bristol City FC, hemma, 10 mars 20.45