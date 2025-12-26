Stark insats när Blackburn tog poäng borta mot Middlesbrough

Kryss mellan Middlesbrough och Blackburn

Hull nästa motstånd för Middlesbrough

Middlesbrough tog poäng efter förlusten senast

Blackburn tog en poäng borta mot starka Middlesbrough. Fredagens match i Championship slutade 0–0.

Middlesbrough–Blackburn – mål för mål

Middlesbrough har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Blackburn har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–3 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Ewood Park den 21 mars.

Måndag 29 december 20.45 möter Middlesbrough Hull hemma på Riverside Stadium medan Blackburn spelar borta mot Sheffield Wednesday.

Middlesbrough–Blackburn 0–0

Championship, Riverside Stadium

Varningar, Middlesbrough: Hayden Hackney, Alex Gilbert. Blackburn: Ryoya Morishita, Moussa Baradji.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 3-1-1

Blackburn: 2-2-1

Nästa match:

Middlesbrough: Hull City AFC, hemma, 29 december 20.45

Blackburn: Sheffield Wednesday, borta, 29 december 20.45