Stark insats när Oxford United tog poäng borta mot Middlesbrough

0–0 mellan Middlesbrough och Oxford United

Middlesbrough nu andra, Oxford United på 23:e plats

Leicester blir nästa motstånd för Middlesbrough

Oxford United spelade oavgjort borta mot starka Middlesbrough. Lördagens match i Championship slutade 0–0.

Middlesbrough–Oxford United – mål för mål

Middlesbrough har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har två oavgjorda och tre förluster och 1–8 i målskillnad.

Middlesbrough stannar därmed på andra plats och Oxford United på 23:e plats i tabellen.

Middlesbrough tar sig an Leicester i nästa match hemma tisdag 24 februari 20.45. Oxford United möter Stoke City borta onsdag 25 februari 21.00.

Middlesbrough–Oxford United 0–0

Championship, Riverside Stadium

Varningar, Middlesbrough: Aidan Morris, Matt Targett, Alex Gilbert. Oxford United: Cameron Brannagan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 3-1-1

Oxford United: 0-2-3

Nästa match:

Middlesbrough: Leicester City FC, hemma, 24 februari 20.45

Oxford United: Stoke City FC, borta, 25 februari 21.00