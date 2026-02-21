Stark insats när Oxford United tog poäng borta mot Middlesbrough
- 0–0 mellan Middlesbrough och Oxford United
- Middlesbrough nu andra, Oxford United på 23:e plats
- Leicester blir nästa motstånd för Middlesbrough
Oxford United spelade oavgjort borta mot starka Middlesbrough. Lördagens match i Championship slutade 0–0.
Middlesbrough–Oxford United – mål för mål
Middlesbrough har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har två oavgjorda och tre förluster och 1–8 i målskillnad.
Middlesbrough stannar därmed på andra plats och Oxford United på 23:e plats i tabellen.
Middlesbrough tar sig an Leicester i nästa match hemma tisdag 24 februari 20.45. Oxford United möter Stoke City borta onsdag 25 februari 21.00.
Middlesbrough–Oxford United 0–0
Championship, Riverside Stadium
Varningar, Middlesbrough: Aidan Morris, Matt Targett, Alex Gilbert. Oxford United: Cameron Brannagan.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Middlesbrough: 3-1-1
Oxford United: 0-2-3
Nästa match:
Middlesbrough: Leicester City FC, hemma, 24 februari 20.45
Oxford United: Stoke City FC, borta, 25 februari 21.00
