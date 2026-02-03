Stark insats när Watford tog poäng borta mot Hull
- Oavgjort i mötet mellan Hull och Watford
- Hull nu tredje, Watford på åttonde plats
- Bristol C nästa motståndare för Hull
Watford tog en poäng borta mot starka Hull. Tisdagens match i Championship slutade 0–0.
Hull–Watford – mål för mål
Hull har fyra segrar och en oavgjord och 8–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har tre oavgjorda och två förluster och 2–6 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Watford nu ligger på åttonde plats i tabellen. Hull är på tredje plats. Hull var sjua i tabellen för 18 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Säsongens första möte lagen emellan vann Watford med 2–1.
Lördag 7 februari spelar Hull hemma mot Bristol C 16.01 och Watford mot Southampton borta 13.31 på St. Mary’s Stadium.
Hull–Watford 0–0
Championship, The MKM Stadium
Varningar, Hull: Lewie Coyle, Ryan Giles, Oli McBurnie, John Lundstram. Watford: Jeremy Ngakia, Mamadou Doumbia, Stephen Mfuni.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hull: 4-1-0
Watford: 0-3-2
Nästa match:
Hull: Bristol City FC, hemma, 7 februari 16.01
Watford: Southampton FC, borta, 7 februari 13.31
