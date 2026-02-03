Stark insats när Watford tog poäng borta mot Hull

Oavgjort i mötet mellan Hull och Watford

Hull nu tredje, Watford på åttonde plats

Bristol C nästa motståndare för Hull

Watford tog en poäng borta mot starka Hull. Tisdagens match i Championship slutade 0–0.

Hull–Watford – mål för mål

Hull har fyra segrar och en oavgjord och 8–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har tre oavgjorda och två förluster och 2–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Watford nu ligger på åttonde plats i tabellen. Hull är på tredje plats. Hull var sjua i tabellen för 18 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Watford med 2–1.

Lördag 7 februari spelar Hull hemma mot Bristol C 16.01 och Watford mot Southampton borta 13.31 på St. Mary’s Stadium.

Hull–Watford 0–0

Championship, The MKM Stadium

Varningar, Hull: Lewie Coyle, Ryan Giles, Oli McBurnie, John Lundstram. Watford: Jeremy Ngakia, Mamadou Doumbia, Stephen Mfuni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 4-1-0

Watford: 0-3-2

Nästa match:

Hull: Bristol City FC, hemma, 7 februari 16.01

Watford: Southampton FC, borta, 7 februari 13.31