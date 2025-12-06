Stark seger för Aston Villa i toppmatchen mot Arsenal

Aston Villa-seger med 2–1 mot Arsenal

Aston Villas nionde seger på de senaste tio matcherna

Emiliano Buendia matchvinnare för Aston Villa

Det var två topplag som möttes i Premier League på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Aston Villa, som besegrade Arsenal med 2–1 (1–0).

Emiliano Buendia slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

I och med detta har Aston Villa hela fem raka segrar i Premier League och har sex raka segrar på hemmaplan.

Aston Villa–Arsenal – mål för mål

Matty Cash gjorde 1–0 till Aston Villa i 36:e minuten.

Direkt efter pausen slog Leandro Trossard till och kvitterade för Arsenal.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Emiliano Buendia slog till och gjorde 2–1 för Aston Villa assisterad av Boubacar Kamara.

Det här var Aston Villas sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Arsenals andra uddamålsförlust.

Söndag 14 december 15.00 spelar Aston Villa borta mot West Ham. Arsenal möter Wolverhampton hemma på Emirates Stadium lördag 13 december 21.00.

Aston Villa–Arsenal 2–1 (1–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (36) Matty Cash, 1–1 (52) Leandro Trossard, 2–1 (90) Emiliano Buendia (Boubacar Kamara).

Varningar, Arsenal: Bukayo Saka, Riccardo Calafiori.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 5-0-0

Arsenal: 2-2-1

Nästa match:

Aston Villa: West Ham Utd, borta, 14 december

Arsenal: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 13 december