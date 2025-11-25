Stark seger för Coventry i toppmatchen mot Middlesbrough

Coventry vann med 4–2 mot Middlesbrough

Coventrys nionde seger på de senaste tio matcherna

Liam Kitching avgjorde för Coventry

Det var två topplag som möttes i Championship på tisdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Coventry, som besegrade Middlesbrough med 4–2 (2–1) i den tidiga seriefinalen.

Coventry vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Middlesbrough.

I och med detta har Coventry fyra raka segrar i Championship.

Middlesbrough–Coventry – mål för mål

Ellis Simms öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Coventry en tidig ledning.

Liam Kitching fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 0–2 i 14:e minuten efter förarbete från Matt Grimes.

1–2 kom i 32:a minuten när Morgan Whittaker slog till.

Middlesbrough kvitterade till 2–2 i 49:e minuten.

Liam Kitching såg till att Coventry tog ledningen med fem minuter kvar att spela.

2–4-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Ellis Simms återigen slog till och gjorde mål efter förarbete av Jay DaSilva. 2–4-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Middlesbrough nu ligger på tredje plats i tabellen. Coventry leder serien.

Lagen möts på nytt den 16 februari.

Middlesbrough möter Derby County i nästa match hemma lördag 29 november 16.00. Coventry möter samma dag Charlton hemma.

Middlesbrough–Coventry 2–4 (1–2)

Championship, Riverside

Mål: 0–1 (10) Ellis Simms, 0–2 (14) Liam Kitching (Matt Grimes), 1–2 (32) Morgan Whittaker, 2–2 (49) Självmål, 2–3 (85) Liam Kitching, 2–4 (86) Ellis Simms (Jay DaSilva).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 1-2-2

Coventry: 4-0-1

Nästa match:

Middlesbrough: Derby County FC, hemma, 29 november

Coventry: Charlton Athletic, hemma, 29 november