Stark seger för Coventry i toppmatchen mot Middlesbrough
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Coventry vann med 4–2 mot Middlesbrough
- Coventrys nionde seger på de senaste tio matcherna
- Liam Kitching avgjorde för Coventry
Det var två topplag som möttes i Championship på tisdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Coventry, som besegrade Middlesbrough med 4–2 (2–1) i den tidiga seriefinalen.
Coventry vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Middlesbrough.
I och med detta har Coventry fyra raka segrar i Championship.
Middlesbrough–Coventry – mål för mål
Ellis Simms öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Coventry en tidig ledning.
Liam Kitching fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 0–2 i 14:e minuten efter förarbete från Matt Grimes.
1–2 kom i 32:a minuten när Morgan Whittaker slog till.
Middlesbrough kvitterade till 2–2 i 49:e minuten.
Liam Kitching såg till att Coventry tog ledningen med fem minuter kvar att spela.
2–4-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Ellis Simms återigen slog till och gjorde mål efter förarbete av Jay DaSilva. 2–4-målet blev matchens sista.
I tabellen innebär det här att Middlesbrough nu ligger på tredje plats i tabellen. Coventry leder serien.
Lagen möts på nytt den 16 februari.
Middlesbrough möter Derby County i nästa match hemma lördag 29 november 16.00. Coventry möter samma dag Charlton hemma.
Middlesbrough–Coventry 2–4 (1–2)
Championship, Riverside
Mål: 0–1 (10) Ellis Simms, 0–2 (14) Liam Kitching (Matt Grimes), 1–2 (32) Morgan Whittaker, 2–2 (49) Självmål, 2–3 (85) Liam Kitching, 2–4 (86) Ellis Simms (Jay DaSilva).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Middlesbrough: 1-2-2
Coventry: 4-0-1
Nästa match:
Middlesbrough: Derby County FC, hemma, 29 november
Coventry: Charlton Athletic, hemma, 29 november
Den här artikeln handlar om: