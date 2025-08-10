Stark seger för Göteborg i toppmatchen mot Vellinge

Göteborg vann med 7–1 mot Vellinge

Göteborgs tionde seger på de senaste tio matcherna

Det var två topplag som möttes i division 1 södra dam på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Göteborg, som besegrade Vellinge med 7–1 (3–0) i den tidiga seriefinalen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Göteborg är i fortsatt serieledning, och Vellinge på andra plats. Tolv poäng skiljer nu lagen åt.

Vellinges huvudtränare Roger Nilsson tyckte till om matchen:

– Det är bara att gratulera IFK till en välförtjänt seger. Vi gjorde vad vi kunde för att försöka krympa ytorna för dem, men de är numret för stora för oss och leder välförtjänt serien i överlägsen stil. För vår del är det bara att försöka ta lärdom av matchen för att försöka hitta in på vinnarspåret igen mot Zenith nästa helg.

Det här innebär att Göteborg nu har elva segrar i följd i division 1 södra dam.

Göteborgs Lisa Johansson tremålsskytt

Lisa Johansson gjorde tre mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Filippa Andersson 2, Leia Molund och Maja Ragnewall, enda målskytt för Vellinge blev Elin Engbe.

Göteborg möter Örgryte i nästa match borta lördag 16 augusti 13.00. Vellinge möter samma dag Zenith hemma.