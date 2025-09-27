Stocksund hämtade upp underläge hemma mot Gefle

Kryss mellan Stocksund och Gefle

John Lundström kvitterade i 71:a minuten

Sollentuna FK nästa motståndare för Stocksund

Gefle hade ledningen i halvtid med 2–1 borta mot Stocksund i Ettan norra herr. Men i andra halvlek kom Stocksund mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

– Vi slarvar väl egentligen bort en ledning i första halvlek. Vi samlar ihop oss under halvtiden och lyckas kvittera. Kvalitetsmässigt inte en supermatch där jag upplever att båda lagen är rätt missnöjda, kommenterade Stocksunds tränare Adam Gursoy.

Stocksund–Gefle – mål för mål

Stocksund fick en bra start på matchen. Nasim Maache gjorde målet, redan i 13:e minuten.

Gefle kvitterade till 1–1 i 36:e minuten, när Pascal Simba fick träff.

Laget tog också ledningen strax före halvtidsvilan, återigen genom Pascal Simba. Det dröjde till den 71:a minuten innan John Lundström kvitterade för Stocksund. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Stocksund med 2–1.

Lördag 4 oktober 13.00 spelar Stocksund hemma mot Sollentuna FK. Gefle möter Team TG borta på Umeå Energi Arena söndag 5 oktober 16.00.

Stocksund–Gefle 2–2 (1–2)

Ettan norra herr, Danderyds Gymnasiums IP

Mål: 1–0 (13) Nasim Maache, 1–1 (36) Pascal Simba, 1–2 (43) Pascal Simba, 2–2 (71) John Lundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stocksund: 2-1-2

Gefle: 2-2-1

Nästa match:

Stocksund: Sollentuna FK, hemma, 4 oktober

Gefle: Team TG FF, borta, 5 oktober