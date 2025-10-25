Stoke City avgjorde i andra halvlek mot Portsmouth
- Stoke City vann med 1–0 mot Portsmouth
- Självmål matchvinnare för Stoke City
- Andra förlusten i följd för Portsmouth
Stoke City vann bortamatchen i Championship mot Portsmouth på lördagen. Matchen slutade 0–1 (0–0) efter att Stoke City avgjort matchen i andra halvlek.
Matchens enda mål var ett självmål av Portsmouth.
Portsmouth–Stoke City – mål för mål
Portsmouth har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 3–3 i målskillnad. Det här var Portsmouths fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Stoke Citys fjärde uddamålsseger.
Lagen möts på nytt den 25 april.
På lördag 1 november 16.00 spelar Portsmouth borta mot Birmingham och Stoke City hemma mot Bristol C.
Portsmouth–Stoke City 0–1 (0–0)
Championship, Fratton Park
Mål: 0–1 (70) Självmål.
Varningar, Portsmouth: Marlon Pack, Mackenzie Kirk. Stoke City: Divin Mubama, Sorba Thomas, Maksym Talovierov.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Portsmouth: 1-2-2
Stoke City: 2-2-1
Nästa match:
Portsmouth: Birmingham City, borta, 1 november
Stoke City: Bristol City FC, hemma, 1 november
