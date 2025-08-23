Stoke City vann med 2–1 mot Southampton

Sorba Thomas avgjorde för Stoke City

Tredje raka segern för Stoke City

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Stoke City som avgjorde matchen mot Southampton. Lördagens match i Championship slutade 1–2.

WBA nästa för Stoke City

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Lewis Baker gav Stoke City ledningen.

I den 75:e minuten ökade Sorba Thomas ledningen.

Taylor Harwood-Bellis reducerade för Southampton med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Southampton.

Efter tre matcher har Southampton nu fyra poäng och Stoke City har nio poäng.

Lagen möts igen 31 januari.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 30 augusti. Då möter Southampton Watford 16.00. Stoke City tar sig an WBA hemma 13.30.

Southampton–Stoke City 1–2 (0–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 0–1 (55) Lewis Baker, 0–2 (75) Sorba Thomas, 1–2 (79) Taylor Harwood-Bellis.

Varningar, Southampton: Nathan Wood. Stoke City: Viktor Johansson, Tatsuki Seko, Divin Mubama, Junior Tchamadeu.

Nästa match:

Southampton: Watford FC, borta, 30 augusti

Stoke City: West Bromwich Albion FC, hemma, 30 augusti