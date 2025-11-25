Stoke City tog kommandot från start mot Charlton

Stoke City-seger med 3–0 mot Charlton

Sorba Thomas gjorde två mål för Stoke City

Tredje raka förlusten för Charlton

Stoke City hade greppet från start i matchen i Championship mot Charlton på tisdagen. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Sorba Thomas. Till slut blev det seger 3–0 (3–0) hemma.

Stoke City höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Sorba Thomas med två mål för Stoke City

Stoke City började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Sorba Thomas till.

I femte minuten slog Million Manhoef till och ökade ledningen till 2–0.

Stoke City gjorde också 3–0 genom Sorba Thomas i 34:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Stoke City med 3–0.

För Stoke City gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Charlton är på 14:e plats. Charlton har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 4 november låg laget på femte plats.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på The Valley.

Nästa motstånd för Stoke City är Hull. Lagen möts lördag 29 november 13.30.

Stoke City–Charlton 3–0 (3–0)

Championship

Mål: 1–0 (3) Sorba Thomas, 2–0 (5) Million Manhoef, 3–0 (34) Sorba Thomas.

Varningar, Stoke City: Ashley Phillips. Charlton: Conor Coventry.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 3-0-2

Charlton: 1-1-3

Nästa match:

Stoke City: Hull City AFC, hemma, 29 november