Stoke City vann mot Norwich City på Carrow Road

Stoke City vann med 2–0 mot Norwich City

Sam Gallagher matchvinnare för Stoke City

Andra raka segern för Stoke City

Efter en mållös första halvlek avgjorde Stoke City matchen mot Norwich City i andra halvlek. Till slut vann Stoke City söndagens bortamatch i Championship med 2–0.

Stoke City höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Norwich City–Stoke City – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 75:e minuten innan Sam Gallagher gav Stoke City ledningen med assist av Sorba Thomas.

Och med åtta minuter kvar att spela ökade Stoke City ledningen genom Sorba Thomas efter pass från Million Manhoef. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Stoke City ligger på åttonde plats i tabellen och Norwich City är på 22:a plats. Ett tapp för Stoke City som låg på fjärde plats så sent som den 5 december.

Norwich City möter Wrexham i nästa match borta lördag 17 januari 16.00. Stoke City möter samma dag Queens Park Rangers hemma.

Norwich City–Stoke City 0–2 (0–0)

Championship, Carrow Road

Mål: 0–1 (75) Sam Gallagher (Sorba Thomas), 0–2 (82) Sorba Thomas (Million Manhoef).

Varningar, Norwich City: Kellen Fisher. Stoke City: Ben Pearson, Bosun Lawal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 2-1-2

Stoke City: 2-1-2

Nästa match:

Norwich City: Wrexham AFC, borta, 17 januari 16.00

Stoke City: Queens Park Rangers FC, hemma, 17 januari 16.00