Stoke City vann mot Oxford United – Lewis Baker blev matchvinnare

Stoke City segrade – 3–0 mot Oxford United

Stoke Citys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lewis Baker gjorde två mål för Stoke City

Stoke City besegrade Oxford United på bortaplan i tisdagens match i Championship. 0–3 (0–2) slutade matchen.

Det här var Stoke Citys sjätte nolla den här säsongen.

Segern var Stoke Citys fjärde på de senaste fem matcherna.

Stoke Citys Lewis Baker tvåmålsskytt

Stoke City fick en bra start på matchen när Lewis Baker gjorde målet redan i tionde minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 32:a minuten när Steven Nzonzi hittade rätt framspelad av Lewis Baker. Lewis Baker också 0–3 i 48:e minuten.

Stoke Citys Lewis Baker stod för tre poäng, varav två mål.

Oxford United ligger på 19:e plats i tabellen efter matchen medan Stoke City ligger på andra plats. Så sent som den 24 oktober låg Stoke City på sjunde plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 24 februari.

På lördag 8 november 16.00 spelar Oxford United borta mot WBA och Stoke City hemma mot Coventry.

Oxford United–Stoke City 0–3 (0–2)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (10) Lewis Baker, 0–2 (32) Steven Nzonzi (Lewis Baker), 0–3 (48) Lewis Baker.

Varningar, Oxford United: Ciaron Brown. Stoke City: Steven Nzonzi, Junior Tchamadeu, Ashley Phillips.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 2-1-2

Stoke City: 4-0-1

Nästa match:

Oxford United: West Bromwich Albion FC, borta, 8 november

Stoke City: Coventry City FC, hemma, 8 november