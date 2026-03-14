Stoke City vann mot Watford – Million Manhoef blev matchvinnare

Stoke City vann med 3–1 mot Watford

Stoke Citys Million Manhoef tvåmålsskytt

Nestory Irankunda målskytt för Watford

Stoke City besegrade Watford hemma i lördagens match i Championship. 3–1 (1–0) slutade matchen.

Million Manhoef gjorde 1–0 för Stoke City efter en knapp halvtimme på passning från Milan Smit.

Million Manhoef, återigen, ökade Stoke Citys ledning med knappa kvarten kvar. Nestory Irankunda reducerade för Watford efter pass från Giorgi Chakvetadze i 80:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Watford. Stoke City ökade ledningen till 3–1 bara fem minuter senare genom Sam Gallagher framspelad av Sorba Thomas. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Stoke City med 9–9 och Watford med 6–7 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Watford med 1–0.

I nästa match möter Stoke City Preston North End borta på fredag 20 mars 21.00. Watford möter Wrexham tisdag 17 mars 20.45 hemma.

Stoke City–Watford 3–1 (1–0)

Championship, bet365 Stadium

Mål: 1–0 (28) Million Manhoef (Milan Smit), 2–0 (78) Million Manhoef, 2–1 (80) Nestory Irankunda (Giorgi Chakvetadze), 3–1 (85) Sam Gallagher (Sorba Thomas).

Varningar, Stoke City: Sorba Thomas, Tomas Rigo, Maksym Talovierov, Tommy Simkin. Watford: Nestory Irankunda, Nampalys Mendy.

