Hammarby ny serieledare efter 5–0 mot Piteå

Hammarby-seger med 5–0 mot Piteå

Ellen Wangerheim gjorde två mål för Hammarby

Fjärde raka förlusten för Piteå

Det blev 5–0 (3–0) borta för Hammarby mot Piteå i lördagens match. Därmed är laget serieledare i Damallsvenskan, tre poäng före Häcken, efter 14 spelade matcher. Häcken har dock två matcher mindre spelade. Piteå ligger på elfte plats i tabellen.

Resultatet innebär att Piteå nu har fyra förluster i rad.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Hammarby.

Ellen Wangerheim tvåmålsskytt för Hammarby

Hammarby startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Ellen Wangerheim till på pass av Anna Jøsendal.

Laget gjorde 0–2 i 21:a minuten, när Emelie Bragstad hittade rätt framspelad av Vilde Hasund.

Hammarby ökade också ledningen till 0–3 i 36:e minuten, när Anna Jøsendal fick träff på pass av Ellen Wangerheim. I 69:e minuten nätade Ellen Wangerheim på nytt, på pass av Vilma Koivisto och gjorde 0–4.

Hammarby gjorde också 0–5 genom Alice Carlsson framspelad av Emilie Joramo i 90:e minuten.

Hammarbys Ellen Wangerheim stod för tre poäng, varav två mål.

Piteå tar sig an Alingsås IF i nästa match borta söndag 24 augusti 13.00. Hammarby möter Kristianstad hemma fredag 22 augusti 19.00.

Piteå–Hammarby 0–5 (0–3)

Damallsvenskan, JIAB-vallen

Mål: 0–1 (3) Ellen Wangerheim (Anna Jøsendal), 0–2 (21) Emelie Bragstad (Vilde Hasund), 0–3 (36) Anna Jøsendal (Ellen Wangerheim), 0–4 (69) Ellen Wangerheim (Vilma Koivisto), 0–5 (90) Alice Carlsson (Emilie Joramo).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Piteå: 1-0-4

Hammarby: 3-2-0

Nästa match:

Piteå: Alingsås IF FF, borta, 24 augusti

Hammarby: Kristianstad DFF, hemma, 22 augusti